Adana'da El Sanatları Festivali Başladı
Adana'da el sanatları festivali başladıADANA'da 2'nci Geleneksel El Sanatları Festivali törenle başladı.
Adana'da el sanatları festivali başladı
ADANA'da 2'nci Geleneksel El Sanatları Festivali törenle başladı.
Tarihi Büyüksaat yanındaki Ziyapaşa Parkı'nda vatandaşlarla buluşan festivalin açılış törenine Adana Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Akdeniz Gelenksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı Serdar İnözü, ünlü hattat Etem Çalışkan, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Adana Vali Yardımcısı Kadir Okatan, etkinliğin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok 'değerli' olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise festivalin düzenlenmesinde tüm belediyeler ve kurumların birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Sözlü, "Bu işbirliği Adana'ya lazım. Birlikte olursak bu, bir çok şeye imkan verecektir. Burası Adana'nın birlikteliğidir. El sanatları, popüler kültürün olduğu bir dönemde çok önemlidir" dedi.
FESTİVAL ÇOK ÖNEMLİ
AGESDER Başkanı Serdar İnözü ise bu yıl 2'nci kez düzenlenen festivalin geleneksel el sanatları açısından önemine dikkat çekti, 2015'te kurulan dernek ile bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Festivalde, Karagöz- Hacivat sanatçısı Mahmut Kısakürek ve ünlü hattat Etem Çalışkan büyük ilgi görürken, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel de bir stantta 'zihgir' (Okçu yüzüğü) yapımını öğretti.
Festival programında ayrıca sergi ve atölye çalışma alanları, deri el sanatları, Karagöz tasvir yapımı, çini, ebru, katı, kağıt rölyef, kağıt telkari, Hüsn-i Hat, mozaik sanatları, mekanik saat yapımı, Maraş işi, Antep işi, tel kırma, ahşap oyma, sedef kakma, baston yapımı, folklorik kıyafet, iğne oyası, kanaviçe gibi alanlarda çalışmalar yer alıyor