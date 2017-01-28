Adana'da Dolandırıcılık Yapan Angolalılar Ykalandı

ADANA'da özel bir kimyasal ile boyadıkları kağıt parçalarını dolar diyerek dolandırıcılık yapmak isteyen Angola vatandaşı 56 yaşındaki Roberto Gomes ve 53 yaşındaki Pedro Manuel Joaquim polis tarafından suçüstü yakalandı. Afrika ülkesi Angola'dan gelen şüpheliler tutuklandı.



Merkez Seyhan İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki oturan Sami Sertkaya ile iletişime geçen Angolalı Roberto Gomes ve Pedro Manuel Joaquim kendi ülkelerinden döviz çıkarmanın yasak olduğunu ve özel bir kimyasal maddeyle 10 milyon ABD Dolarını siyaha boyayıp kağıt haline dönüştürerek İstanbul'a getirdiklerini, şimdi de bunları özel bir karışımla silip tekrar dolar yapacaklarını söyleyip görüşmek istediklerini belirtti. Sertkaya'nın görüşme talebini kabul etmesi üzerine Angolalılar, ellerindeki 2 bavulla Adana'ya geldi. Sertkaya, kimyasallarla kağıt parçalarını kendine dolar diye satmak isteyen Angolalılardan şüphelenip, durumu polise bildirdi.



Sertkaya'nın ihbarı üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılarla müşteri gibi iletişime geçti. Sahte dolarları almak için pazarlık yapan polis, buluşma noktasına gidip, 2 dolandırıcıyla pazarlık yaptı. Müşterilerinin polis olduğunu anlamayan dolandırıcılar, yanlarında getirdikleri kimyasal maddelerle siyaha boyanmış gerçek doları temizleyip onları kandırmaya çalıştı. Bunun üzerine Roberto Gomes ile Pedro Manuel Joaquim, gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde toz ve sıvı kimyasal maddeler ile insanları kandırmak için bir miktar boyadıkları gerçek dolar ile bavullarla para ebatlarında kesilmiş 9 deste kağıt çıktı.



Emniyette tercüman yardımı ile ifadeleri alınan dolandırıcılar, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



- Adana