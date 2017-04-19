Adana'da Dolandırıcılık İddaisı

Adana'da, hurda araçları almak vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hurda araçları almak vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



İhbarları değerlendiren ekipler, zanlı Okan K'nin (23) 5 kişiden hurda araçlarını 20 bin lira karşılığında alacağını söyleyip masraflar için 2'şer bin lira aldığını tespit etti.



Zanlının 10 bin liranın yanı sıra araçları da aldığını ancak para ödemesi yapmadığını tespit eden ekipler, Okan K'yi kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen Okan K'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.



İşlemleri tamamlanan zanlı Okan K, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.