Adana'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Otomobil, Park Halindeki Kamyonetlere Çarptı: 1 Kişi Ağır...

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halinde bulunan iki tane kamyonete çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 01 SD 893 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halinde bulunan 01 PR 084, 01 EN 246 plakalı kamyonetlere çarptı. 01 SD 893 plakalı otomobil sürücüsü kazanın ardından kaçarken, ön koltukta bulunan ismi belirlenemeyen bir kadın ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan trafik, otomobilin çekilmesiyle düzeldi.



Öte yandan, polis ekipleri kazan sürücüyü yakalama çalışmaları başlattı. - ADANA