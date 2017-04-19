Adana'da Devlet Bahçeli Köprüsü İçin 240 Milyon Lira Borçlanıldı

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce Seyhan Nehri üzerine yapılması için bir yıl önce temeli atılan ancak inşaatına başlanamayan Devlet Bahçeli Köprüsü için CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oyları ile 240 milyon lira borçlanma kararı çıktı. Ak Partili üyeler, aleyhte oy kullandı.



252 milyon 958 bin liralık borçlanma teklifini görüşmesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ulaş Çetinkaya yapılacak köprü ve trafiği raha AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülçatı ise "Bununla birlikte bu yıl borcumuz yaklaşık 680 milyon liraya ulaşacak. Adana'yı bu kadar borçlandırmayalım" dedi.



Büyükşehir belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ise yapılan borçlanmanın hizmetleri aktif hale getirmek için olduğunu savundu. Sözlü, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borçlandığı doğrudur. Bizim de yatırımları aktif hale getirmek için borçlandığımız doğrudur. Ancak koca belediyenin 3 yıl içinde 453 milyon lira borçlanması büyük bir rakam olarak ifade edilmesi doğru bir yaklaşım olmaz" dedi.



Konuşmaların ardından yapılan oylamada Ak Partili üyelerin ret oyu verdiği borçlanma teklifi, 240 milyon lira olarak MHP ve CHP'li üyeler tarafından kabul edildi.



- Adana