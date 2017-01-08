Adana'da Derede Mahsur Kalan İki Kadın Kurtarıldı

Adana'da suyun debisinin aşırı yağışlarla artması nedeniyle derede mahsur kalan iki kadın, yaklaşık 6 saat sonra UMKE ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Çulluuşağı Mahallesi'nde oturan Hatice Yılmaz (69) ve Hüsne Canbolat (61), evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ahırlarındaki hayvanlarını kontrol etmeye gitti.



Ahırdaki hayvanları kontrol ettikten sonra evine dönmeye çalışan Yılmaz ve Canbolat, aşırı yağış nedeniyle suları yükselen dere üzerinden geçemeyerek güvenlik güçlerinden yardım istedi.



Kadınların yardım talebi üzerine, olay yerine bölge jandarma ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan İtfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekibinin kadınları bulundukları yerden kurtaramayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nden (UMKE) destek istendi.



Bölgeye giden UMKE görevlileri uzun uğraşlar sonucu iki kadını 6 saatlik beklemenin ardından mahsur kaldıkları yerden kurtardı.



Rahatsızlık geçiren Yılmaz, bölgede bekletilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.