Adana'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi, adliyeye sevk edildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarat çalışmasında, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 21 şüphelinin DEAŞ'a ve El Nusra'ya eleman kazandırdığı ve örgüte finans sağladığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgiler doğrultusunda zanlıları yakalamak için şafak vakti, özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polisle operasyon başlattı. Polis, 30 Mart tarihinde eş zamanlı olarak Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde 19 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında gözaltına alınan 19 kişi, 14 gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürdü. Zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA