Adana'da Deaş Operasyonu: 7 Gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik dün başlatılan operasyon kapsamında 7 kişi daha gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik dün şafak vakti operasyon düzenledi. TEM ekipleri ve özel harekat polislerinin desteği ile önceden belirlenen 20 farklı adrese 400 polisle baskın yapıldı. Adreslerin bulunduğu mahallelere önce zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahlarıyla özel hareket ekipleri girip geniş güvenlik önlemi aldı. Belirlenen evlere düzenlenen operasyonda, referandum u hedef alacakları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.



Polis bu gece devam eden operasyonda 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5'i Suriye uyruklu toplam 13 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA