Adana'da Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

ADANA'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen N.S., A.T., S.S. ve H.S.'nin evlerine baskın yaptı. Referandum öncesi ülke genelindeki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada ise 3 tüfek, 2 pala, örgüt üyeleri ile iletişimde kullandıkları değerlendirilen cep telefonları, bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. - Adana