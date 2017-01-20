Adana'da Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'A yönelik çok sayıda polisle farklı adreslere eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyona özel hareket ve polis helikopteri havadan destek verdi. Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Öte yandan, operasyon kapsamında Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi 5 kişi de gözaltına alındı. - ADANA