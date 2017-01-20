Adana'da Darbeci 5 Eski Subaya, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

ADANA'da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları suçlamasıyla tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli 5 eski subay, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, sanıklar hakkında 131 sayfadan oluşan iddianame hazırladı. İddianamede, Jandarma Bölge Komutanı'nın izinli olması nedeniyle vekaleten bu görevi yürüten şüpheli Albay Halil Çelik'in, 'Harekat Yıldırım' nitelikli sözde sıkıyönetim direktifi ile silahlı kalkışmayı gerçekleştiren 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından sözde Adana Jandarma Bölge Komutanı olarak atandığına yer verildi.



KARAR DURUŞMASINA ÇIKTILAR



5 eski subay Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle karar duruşmasına çıktı. Hakkındaki suçlamalarla ilgili somut delil olmadığını öne süren Halil Çelik, "Hakkımdaki sözle görevlendirme iradem ve bilgim dışında olmuştur. Darbe kalkışması ile alakam olsaydı ben bu direktifi bağlı bulunan 294 birliğe gönderirdim. O gece kendiliğinden birliğe gelen tüm personelini de evlerine gönderdim" dedi. Geçmişte FETÖ ile mücadele ettiğini kaydeden Osman Tunahan Berk ise "2008 yılında FETÖ'nün askeri okullara sızma girişimleri ile ilgili bir çalışma yaptım. Askeri okula sızması başarmış bir FETÖ'cüyü okuldan attırdım. Benim en büyük şansızlığım o gün nöbetçi olmamdır" diye konuştu.



Kendisinin suçlanmasına neden olan tutanakları imzalayan bazı personelin kendisiyle ilgili husumeti olduğunu iddia eden Atilla Demir ise savunmasında şunları söyledi:



"Dışarıda kripto FETÖ'cüler var. Ben buradan çıkınca onlarla mücadele etmeye devam edeceğim. O gece ben kahramandım. Adana'da herhangi bir sıkıntı olmamasını sağlayanların biri de bendim."



Hasan Şahna ile Hüseyin Yalçınkaya da suçlamaları kabul etmeyerek amirlerinin emirlerini yasaya uygun yerine getirdiklerini söyledi.



Mahkeme heyeti, tüm sanıkların 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Hasan Şahna, direnme ve hakaret suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezalı aldı.



- Adana