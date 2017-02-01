Adana'da Darbe Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

ADANA'da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları suçlamasıyla yargılanan 5 eski jandarma subayı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna tutuklandı. İddianamede, Jandarma Bölge Komutanı'nın izinli olması nedeniyle vekaleten bu görevi yürüten şüpheli Albay Halil Çelik'in, 'Harekat Yıldırım' nitelikli sözde sıkıyönetim direktifi ile silahlı kalkışmayı gerçekleştiren 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından sözde Adana Jandarma Bölge Komutanı olarak atandığına yer verildi. 5 eski subay hakkında 3'er kez Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ÇARPTIRILDILAR
Sanıklardan Halil Çelik, dosyada somut delil olmadığını öne sürerek, "Darbe kalkışması ile alakam olsaydı gelen direktifi bağlı 294 birliğe gönderirdim. O gece kendiliğinden birliğe gelen tüm personelini de evlerine gönderdim" dedi. Osman Tunahan Berk ise geçmiş görevleri sırasında FETÖ ile mücadele ettiğini belirterek, "Askeri okula sızması başarmış bir FETÖ'cüyü okuldan attırdım. Benim en büyük şansızlığım o gün nöbetçi olmamdır" diye savunma yaptı. Suçlamayı kabul etmeyen Atilla Demir dışarıda kripto FETÖ'cüler var diyerek, "O gece ben kahramandım. Adana'da herhangi bir sıkıntı olmamasını sağlayanların biri de bendim" dedi. Hasan Şahna ile Hüseyin Yalçınkaya da suçlamaları kabul etmeyerek amirlerinin emirlerini yasaya uygun yerine getirdiklerini söyledi.
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
BEKİR ERCAN VAN'IN EMRİNE GİRDİLER
Mahkeme heyeti gerekçeli kararında Halil Çelik, Osman Tunahan Berk ve Hasan Şahna'nın darbe girişiminde önemli rol oynayan eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın emrine girdiklerini belirtti. Atilla Demir ile Hüseyin Yalçınkaya'nın örgütün haberleşme programı olan ByLock'u kullandığını vurgulayan Mahkeme heyeti, bu sanıkların sıralı amirlerinin talimatları yerine darbenin başarılı olması yönünde örgütsel amaca uygun tavır sergilediklerini vurgularken, örgüt üyelerinin yabancı istihbarat servisleriyle bağlantı kurduğuna dikkat çekti.
- Adana
Adana'da Darbe Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
ADANA'da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları suçlamasıyla yargılanan 5 eski jandarma subayı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
ADANA'da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları suçlamasıyla yargılanan 5 eski jandarma subayı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.