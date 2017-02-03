Adana'da FETÖ Davasında 773 Şüpheli Yargılanacak

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında, 95 ayrı dosyadan 773 FETÖ şüphelisi hakkında dava açıldı. Şüpheli 103 iş adamı ve 145 eski polis memurunun yargılanmasının yapılacağı 2 ayrı dava için, teknik cihazlarla donatılan 420 metrekare büyüklüğünde 375 kişi kapasiteli duruşma salonu hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Adana'da yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

95 AYRI DOSYADAN 773 FETÖ ŞÜPHELİSİNE DAVA

10 Cumhuriyet Savcısının görev yaptığı büroda, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 95 ayrı dosyada şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. 773 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameler, terör suçlarına bakan ihtisas mahkemeleri olan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Adana 11. Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilerek dava açıldı. Bugüne kadar açılan davalarda terör örgütü FETÖ/PDY üyesi askerden polise, öğretmenden adliye çalışanına, memurdan iş adamına, gazeteciden avukata kadar onlarca kişi şüpheli olarak yer aldı. 145 eski polis ile 103 iş adamının sanık olduğu iki dosya ise, soruşturmalar kapsamında en çok şüphelinin yer aldığı dosyalar oldu.

420 METREKARELİK SALON HAZIRLANDI

Mahkemelerin mevcut durumlarının yetersiz olması nedeniyle, özellikle bu iki davanın görülmesi için Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın girişimleriyle, yapımı tamamlanan Adana Bölge Adliye Mahkemesi binasında bulunan 420 metrekarelik salonun, duruşma salonu yapılması kararlaştırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli, yaklaşık 1 ay süren detaylı ve titiz çalışma sonucunda salonu duruşma yapmaya hazır hale getirdi. Koltuk, masa, sandalye gibi mefruşat malzemelerinin Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda temin edildiği salon 175 sanık, 80 avukat, 120 izleyici olmak üzere toplam 375 kişilik olacak şekilde düzenlendi.

İLK DURUŞMA TARİHİ 6 ŞUBAT PAZARTESİ

Adana'da 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak FETÖ'nün finans ayağına yönelik ilk davanın görüleceği salona tutuklu sanık, hakim ve savcı ile izleyici olmak üzere üç bölümden giriş sağlanacağı öğrenildi. Farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ve profesyonel ses ve görüntü sistemleri gibi teknik cihazlarla donatılan salona, yaklaşık 15 metrekarelik ekran yerleştirildi. 2 kameranın bağlı bulunduğu ekran sayesinde, söz isteyen kişilerin, duruşmayı takip edenlerce rahat bir şekilde izlenmesinin sağlanacağı bildirildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, düzenleme sırasında salona giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başsavcı Yeldan, darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği suçlarından açılan davaların Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) hükümleri uyarınca adil, etkin ve seri şekilde yürütülebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.