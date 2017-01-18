Adana'da Cumhurbaşkanına Hakaret İddiası

Adana'da dağıttıkları bildiride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni anayasa görüşmeleri ve başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili bildiri dağıtan H.K.B, Ş.M. ve D.A'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.