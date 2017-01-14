Adana'da Cumhurbaşkanına Hakaret İddiası

ADANA (AA) – Adana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren bildiri dağıttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren bildiri dağıttığı bilgisini aldı.



Mahallede inceleme yapan ekipler, bildiri dağıttıkları tespit edilen S.H, M.A, P.E.A. ve B.Ş'yi gözaltına aldı.



Yeni anayasa paketi ve başkanlık sistemi karşıtı bildiride, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren yazılar olduğunu belirlendi.



Adana Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 4 şüpheli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkeme, şüphelileri "yurt dışına çıkış yasağı" koyarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.