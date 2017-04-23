Adana'da Coşkulu 23 Nisan Yürüyüşü
Adana’nın Çukurova İlçesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.
Adana'nın Çukurova İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Yürüyüş sonrasında vatandaşlar kutlamalara Atiye konseriyle devam etti.
Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesinin ortak düzenlediği organizasyon akşam saat 19.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Aksagaz kavşağından vatandaşlar toplanmaya başlarken, halay çektikten sonra yürüyüşe başladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile coşku içinde yürüyen yüzlerce kişi, marşlar eşliğinde bulvar boyunca yürüyerek, Barış Manç Bulvarı'na ulaştı. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak vatandaşları yürüyüşe çağırdı.
Yürüyüş sonunda, Adanalı vatandaşlar Seyhan Belediyesi ve Çukurova Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Atiye konserine katıldı.
'23 Nisan coşkusu Atiye konseriyle devam etti'
MTV Avrupa Müzik Ödülleri yarışması 2011'de 'En İyi Türk Sanatçı' ödülü alan Atiye, Seyhan Belediyesi ve Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Barış Manço Bulvarı'na kurulan dev platformda konser verdi. Atiye, 'Gözyaşlarım', 'Budur', Soygun Var', 'Maazallah' başta olmak üzere sevilen şarkılarını söyledi, grubu ile dans etti. Atiye, sesinin yanı sıra dansı ile beğenildi. - ADANA