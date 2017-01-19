Adana'da Çöp Kamyonunda Yangın

Adana'da taşıdığı çöpler alev alan kamyondaki yangın söndürüldü.



Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde, Mustafa Avşar'ın kullandığı Seyhan Belediyesi çöp toplama hizmetinde kiralık olarak bulunan kamyon, seyir halindeyken çöplerin bulunduğu kısımdan duman çıkmaya başladı.



Durumu farkeden Avşar, kamyonu durdurdu, yoğun duman çıkan araca çevredekiler tarafından bahçe hortumundan su sıkıldı ve yangın tüpüyle müdahale edildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, caddeyi trafiğe kapattı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hareket halindeyken aynadan araçtan duman çıktığını görünce aracı durdurduğunu, daha sonra da yangının söndürüldüğünü söyledi.