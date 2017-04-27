Adana'da Çocuk Fitness Şampiyonası ve Çocuk Oyunları Turnuvası Heyecanı

Adana'da, 2017 Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri ile Çocuk Oyunları Akdeniz Bölge Turnuvası, 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu programında yer alan 2017 Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyonada 7-15 yaş arasındaki kız ve erkek sporcular yaş gruplarında mücadele verecek.



Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (ÇOSKK) organize ettiği Çocuk Oyunları Akdeniz Bölge Turnuvası ise Yüreğir 75.Yıl Anadolu Lisesi ile Yüreğir Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Ortaokulu'nun spor salonlarında gerçekleştirilecek. Geleneksel halat çekme, seksek, mendil kapmaca, tombik, çuval yarışı ve yakan top oyunlarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri mücadele güçlerini ortaya koyacak.



Her iki etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, fitness ve geleneksel çocuk oyunları meraklılarını kapsamlı organizasyonlara davet etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi şanlı Türk Bayrağı'nı uluslararası arenada gururla dalgalandıracak şampiyon sporcuların yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden Hızlısoy, ulusal ölçekli sportif organizasyonlara destek vermekten memnuniyet duyduklarını bildirdi. - ADANA