Adana'da Cinayet

Adana'da sokakta bıçaklanan kişi, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde İzzet Yalçın (24), sokakta vatandaşlar tarafından bıçaklanmış halde bulundu.



Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Yalçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İhbarın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalçın'ın bulunduğu yerde inceleme yaptı.



Polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.