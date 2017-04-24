Adana'da Cinayet

Adana'da bir kişi motosikletini çaldığını ileri sürdüğü kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.



M.S.E'nin (23) motosikletini çaldığını iddia ettiği Bayram G. (29) ile merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S.E. Bayram G'ye pompalı tüfekle ateş etti.



Bayram G, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.



Soruşturmayı sürdüren ekipler kavgaya karıştığı tespit edilen R.E, M.C.D, İ.T. ve M.G'yi de gözaltına aldı.



Emniyete götürülen 5 şüpheli, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Ölen Bayram G'nin olay günü, M.S.E'ye ait motosikleti, uyuşturucu madde hazırlamada kullanmak amacıyla bakkala mum almaya gitmek için çaldığı iddia edildi.



Öte yandan Bayram G'nin uyuşturucu ticareti yapma suçundan kaldığı Kürkçüler Yarı Açık Cezaevinden bir hafta izinli olarak çıktığı, çarşamba günü izninin biteceği öğrenildi.