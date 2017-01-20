Adana'da Cezaevindeki Yangında Zehirlenen Genç Hayatını Kaybetti

Adana E Tipi Kaplı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangında dumandan zehirlenen 17 yaşındaki mahkum tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Önceki gün merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler mevkiindeki Açık ve Kapalı Cezaevi'nde, koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, yatakları kapının arkasına yığarak florasan lambadan imal edilen yakıcı maddeler sayesinde yatakları ateşi verdi. Çıkan yangın sonucunda 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi. 11 kişi, cezaevinde görevli sağlık memurlarının ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk mahkumlardan 3'ü yoğun bakım ünitesindeki tedaviye alınırken, sağlık durumları iyi olan infaz koruma memurları daha sonra taburcu edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürerken bugün Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 17 yaşındaki mahkum M.E. hayatını kaybetti. Uyuşturucu suçundan 5 ay önce cezaevine girdiği öğrenilen M.E.'nin ölüm nedeni dumandan zehirlenme olarak açıklandı. Yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan M.E'nin cenazesi merkez Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA