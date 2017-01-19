Adana'da Cezaevindeki Yangın

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 mahkumun, infaz koruma memurlarının anında müdahalesi sayesinde kurtarıldığı öğrenildi.



Kürkçüler mevkisindeki cezaevinde dün gece çıkan ve 6 mahkum ile 5 infaz koruma memurunun dumandan etkilendiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



Görevlendirilen cumhuriyet savcısının, cezaevinde incelemelerde bulunduğu, itfaiye ekiplerinin de yangının nasıl çıkarıldığına dair araştırmasını sürdürdüğü belirtildi.



Bu arada, yangın sırasında infaz koruma memurlarının yoğun duman altında koğuşa girerek 6 çocuğu kurtardığı ortaya çıktı.



Yoğun dumanı fark eden vardiya amiri infaz koruma başmemuru Ali Elakılınç'ın, diğer infaz koruma memurlarının yardımıyla olaydan bir dakika sonra çocukların bulunduğu koğuşa kapıyı güçlükle açıp girdiği, banyoya sığınan 6 mahkum çocuğu dışarı çıkarttığı öğrenildi.



Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 mahkum ile 2 infaz koruma memurunun tedavisinin sürdüğü, 3 infaz koruma memurunun ise taburcu edildiği bildirildi.



Kürkçüler mevkisindeki cezaevinin çocuk koğuşundaki mahkumların dün henüz belirlenemeyen nedenle yaktığı ateşten çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Dumandan etkilenen 6 mahkum ile 5 infaz koruma memuru hastanelere kaldırılmıştı.