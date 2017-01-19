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Adana'da Cezaevinde Yangın Çıktı
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Adana'da Cezaevinde Yangın Çıktı

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı.

Adana'da Cezaevinde Yangın Çıktı

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı.

Kaynak: Dunya.com