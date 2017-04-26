Adana'da Cezaevi Otoparkında Hırsızlık

ADANA'da cezaevinde bulunan yakınlarını görmeye gelen 3 ailenin aracından 7 cep telefonu ile birlikte 5 bin lira çalındı.



Hırsızlık Kürkçüler Cezaevi Yerleşkesindeki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait otopark içeresinde meydana geldi. Hamit Şimşek, Latif Özgen ve Ahmet Tek aileleriyle birlikte, bugün sabah saatlerinde cezaevindeki yakınlarını görmeye geldi. Otomobillerini de cezaevinin otoparkına park etti. Cezaevine eşya alınmadığı için vatandaşlar cep telefonlarını, cüzdanlarını ve para çantalarını da otomobillerine koyup yakınlarını görmeye gitti. Ziyaretin ardından otoparka gelenler 3 otomobilin camlarının kırık olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yaparken vatandaşlar da yüksek güvenlikli cezaevinin otoparkında hırsızlık olmasına tepki gösterdi. 3 otomobilden 7 cep telefonu ile toplam 5 bin lira para çalan hırsızlar aranıyor.



- Adana