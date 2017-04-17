Adana'da Ceylan Derisine Yazılı Tevrat Ele Geçirildi

ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ile el yazması ferman ele geçirildi.



Merkez Çukurova İlçesi'nde 13 Nisan'da yapılan operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez Çukurova İlçesi'nde düzenlediği operasyonda ceylan derisi üzerine altın yazmalı bir Tevrat ve bir el yazması ferman ele geçirildi. Tevrat'ın ile fermanın piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon dolar olduğu bildirildi.



- Adana