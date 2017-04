Adana'da Cafe ve Caddelerde Dünya Dans Günü Etkinliği

Adana'da dans tutkunu üniversite öğrencisi bir grup genç, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde insanları dansa yöneltmek için bir araya gelerek cafe ve caddelerde dans etti. Grup adına konuşan Emre Kiriş, "Bu günün sıradan bir gün gibi geçmesini istemedik" dedi.



İller Bankası Kavşağı'nda birkaç ay önce insanları dansa yöneltmek için trafik ışıkları kırmızıyı gösterdiğinde "Mek it bunx up" şarkısı eşliğinde yolda kareografi yaparken çektikleri video ile sosyal medyayı sallayan gençler, Dünya Dans Günü'nde de insanları dansa teşvik etmek için cafe, sokak ve caddelerde dans etti. Bir cafede hazırladıkları dans gösterisini sergileyen grup, müşterilerden alkış aldı.



Sosyal medyada videonun yayınlanmasının ardından grup, amaçlarına ulaştıklarını, aralarına birçok gencin katıldığını söyledi.



Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Emre Kiriş, "Bugün Dünya Dans Günü. Biz de bu günün sıradan bir gün olarak geçmemesini istedik. Zaten dansı çok seviyoruz. 5 ay önce başlamıştık biz dansa. Işıklardaki videomuz da büyük ses getirdi. Sonrasında aramıza katılmak isteyen birçok arkadaşımız oldu bizlere ulaştılar. Ekibimizi daha da kalabalıklaştırıyoruz. 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde de toplanıp böyle bir şey yapmak istedik. Ne kadar sesimizi duyurursak bizim için o kadar iyi. Sesimizi bu şekilde duyurmaya çalışıyoruz" dedi.



"Herkesi aramıza bekliyoruz"



Gençlerin kötü alışkanlıklarla değil de dansla ilgilenmesini istediklerini kaydeden Kiriş, "Herkesi aramıza bekliyoruz. Grubumuzun adı Pandas. Youtube da Instagram da kanalımız var. Her yerde dans ediyoruz. Herkesin Dünya Dans Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Cafe ve caddelerde dans eden gençler müşterilerin, yayaların ve sürücülerin dikkatini çekti. Cafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Sude Özel Güldaş isimli genç, "Arkadaşlar birden kalktılar. Ortada hiçbir şey yoktu, sakince oturuyorduk. Dans ettiler. Hepimiz şaşırdık zaten. Kısa bir gösteriydi ve çok hoşumuza gitti. Dansa farkındalık yaratmak için yapmışlar. Adana'da böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum. Benim çok hoşuma gitti çok beğendim" diye konuştu.



Farklı bir cafede oturan Büşra Soydemir isimli genç ise sohbet ederken dans eden bir grup gördüğünü ve keyifle izlediğini belirterek, "İnsanlardaki bu özgüven çok hoşumuza gidiyor. Dansa farkındalık için çok önemli bir adım atıldı. Ben gurur duyuyorum. Gençlerimiz ve insanlar içinde çok önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti ve orada bulunmak istedim. İyiki böyle bir şey yaptılar" dedi.



Caddeden geçen vatandaşlar da dans eden grubu görünce o anları kayda aldı. - ADANA