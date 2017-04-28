Adana'da Bir Şahıs El-Nusra Üyesi Olduğu İddiasıyla Tutuklandı

Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı bir kişi El-Nusra terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.



Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İ.A. isimli şahsın El-Nusra terör örgütüne katılarak Suriye'de faaliyetlerde bulunduğunu belirledi. Polis şahsın Suriye'den Adana'ya geldiğini tespit eden polis ekipleri yaptıkları operasyonla şahsı yakaladı. Zanlının bir süredir ailesi tarafından arandığı öğrenildi. Zanlı terör örgütü üyesi olmak ve faaliyetlerinde bulunmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - ADANA