Adana'da Bir Kişinin Tabancayla Öldürülmesi

Adana'da arkadaşını tabancayla öldürdüğü ileri sürüyen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde Vedat Aydemir'i (20) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın (16) Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 17 Nisan'da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan Vedat Aydemir (20), vatandaşlar tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından Dağlıoğlu Polis Merkezine giderek teslim olan A.A, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.