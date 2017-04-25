Adana'da Bir Kişinin Kanalda Boğulduğu İddiası

Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kişinin boğulduğu iddiası üzerine yapılan arama çalışmasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesindeki DSİ'ye ait sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi.



Su yüzeyinde arama yapan ekiplerin, su içerisinde beyaz bir cisim olduğunu fark etmesi üzerine olay yerine su altı polisi de sevk edildi.



Dalış kıyafetleriyle kanalda arama yapan ekipler, cismin beyaz bir poşet olduğunu tespit etti.



Kanalda yaklaşık 2 kilometre boyunca arama yapan ekipler, boğulma olayıyla karşılaşmayınca çalışmaları sonlandırdı.