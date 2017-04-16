Adana'da Bir Kişi Ormanlık Alanda Kendini Ağaca İple Asarak İntihar Etti

Adana'da bir kişi ormanlık alanda kendini ağaca iple asarak intihar etti



ADANA - Adana'da bir kişi ormanlık alanda kendini ağaca iple asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Seyhan Baraj Gölü kıyısında ormanlık alanda piknik yapmaya giden vatandaşlar bir kişinin ağaca iple asılı olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ilk belirlemede şahsın kendini ağaca iple asarak intihar ettiğini belirledi. Şahsın isminin üzerinden çıkan kimlik numarasına göre Sadullah Bozderi olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde yapılan incelemede bir torba içinde ceket ile battaniye, yere saplanmış halde bir bıçak bulundu.

İntihar etmeden önce ayakkabılarını çıkaran şahsın çorabının da yırtık olduğu görüldü. Yapılan ilk incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.