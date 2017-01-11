Adana'da Bir Kişi Evinin Banyosunda Ölü Bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi evinin banyosunda ölü olarak bulundu.



Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 38030. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Zekeriya Uluğ'dan 2 gündür haber alamayan yakınları eve geldiklerinde Uluğ'u banyoda hareketsiz şekilde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın öldüğü belirlendi. Zekeriya Uluğ'un cenazesi otopsisi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı. - ADANA