Adana'da bin polisle torbacı operasyonu helikopter kamerasında

Adana'da gündüz vakti bin polisle yapılan operasyonda 384 içime hazır esrar, 128 uyuşturucu hap, 8 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 7 torbacı yakalandı

Operasyon anı polis helikopterinden saniye saniye görüntülendi



ADANA - Adana'da gündüz vakti bin polisle yapılan operasyonda 384 içime hazır esrar, 128 uyuşturucu hap, 8 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 7 torbacı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla polisler sadece şafak vakti değil gündüz vakti "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarının hiç beklemediği anlarda bile operasyonlar yapmaya başladı. Polis bu kapsamda iki gündür gündüz vakti bin polisle torbacılara şok baskınlar yaptı. Yapılan bu baskınlarda, çocuk parklarında, evlerde, iş yerlerinde, zanlıların üzerilerinde uyuşturucu çıktı. Polis, Barbaros, Hürriyet, Çamlıbel, Ova, Denizli ve Dağlıoğlu mahallelerinde yaptığı çalışmada 384 içimlik esrar, 128 uyuşturucu hap, 8 kök Hint keneviri ele geçirirken, 7 torbacı yakalandı. Polis helikopteri ise bu anları saniye saniye havadan görüntüledi.

Helikopterden bütün operasyonu an be an gören polis telsiz ve telefon bağlantısıyla sahadaki polislere bildirip zanlıların kaçmasının önüne geçti. Ayrıca helikopterdeki polis zanlıların zulalara sakladığı uyuşturucuların da yerini bildirdi. Polislerin operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.

