Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları, 17-19 Ocak tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adana'da gerçekleştirilecek.
Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda 3 gün sürecek müsabakalarda Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK, Zağnosspor, Üsküdar Belediyesi, Artsam Koleji takımları mücadele verecek.
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları'nın ilk maçı 17 Ocak Salı günü saat 15.00'de Zağnosspor-Üsküdar Belediyesi arasında oynanacak. Saat 17.00'de ise Adana Büyükşehir Belediyesi GSK-Artsam Koleji karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın ikinci gününde saat 15.00'de Üsküdar Belediyesi-Artsam Koleji maçı var. 17.00'de de Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK- Zağnosspor karşılaşacak.
Organizasyonun son günü olan 19 Ocak günü saat 15.00'de Zağnosspor- Artsam Koleji, saat 17.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Şakirpaşa GSK-Üsküdar Belediyesi karşılaşmaları oynanacak.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bürokratları, 17-19 tarihleri arasında Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyon için hazırlıklarını tamamladı. - ADANA
Adana'da Bayan Hentbol Şöleni
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları, 17-19 Ocak tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilecek.
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları, 17-19 Ocak tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adana'da gerçekleştirilecek.