Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 12 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle 2013'ten bu yana aranan Nazım Gökmen'in (43) Doğankent Kışla Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan Gökmen'i kovalamaca sonucu yakaladı.



"Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla da arandığı öğrenilen Gökmen, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.