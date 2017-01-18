Adana'da Aralık Ayında 114 Bin 52 Araç Denetlendi

Adana'da geçtiğimiz Aralık ayında 114 bin 52 aracın denetlendiği, kusurlarından dolayı bin 751 aracın trafikten men edildiği bildirildi.



Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2016 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 114 bin 52 araç kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 751 araç trafikten men edilirken, 191 sürücünün ehliyetine de el konuldu.



Aynı ayda toplam 582 maddi hasarlı, 329 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 513 kişinin de yaralandığı bildirildi. - ADANA