Adana'da Araç Yangını

Adana'da çıkan yangında park halindeki bir araç kullanılmaz hale geldi, bir evde hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4237 Sokak'ta, Fatma Küren'in yaşadığı evin önünde yeğenine ait araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Yakındaki bir eve de sıçrayan alevler kısa sürede söndürüldü.



Aracın kullanılamaz hale gelmesine, evin ise hasar görmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.