Adana'da Ambulansa 3 Otomobile Çarptı 4 Yaralı -2

Adana'da ambulansa 3 otomobile çarptı 4 yaralı -2(Tür: Yurt)

Adana'da ambulansa 3 otomobile çarptı 4 yaralı -2

(Tür: Yurt)

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Adana, Ambulans