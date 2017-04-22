Adana'da ambulans kaza yapıp devrildi: 4 yaralı

Adana'da bir ambulans, kırmızı ışıkta kontrolsüz geçince Suriye uyruklu şoförün kullandığı araca araca çarptı



ADANA - Adana'da bir ambulans, kırmızı ışıkta kontrolsüz geçince Suriye uyruklu şoförün kullandığı araca araca çarptı. Çarpma etkisiyle devrilip sürüklenen ambulans daha sonra park halinde ki 2 araca da çarparak durabildi. Kazada 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Görevden dönen Mustafa Eren idaresindeki 34 ZA 1169 plaka özel bir şirkete ait ambulans, kırmızı ışıkta hızla kontrolsüz geçince, kavşaktan dönen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu birinin kullandığı 01 SAA 001 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen ambulans yol kenarında park halinde duran iki araca da çarparak durabildi.

Kazada ambulans sürücüsü Mustafa Eren, Suriyeli araç sürücüsü ve 2 sağlık personeli yaralandı. Yaralıların yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu.

Yaralılar kazanın meydana geldiği yerde bulunan, Özel Metro Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı. Bu sırada kazayı duyup gelen özel ambulans firmasını yetkilileri, çekim yapan gazetecilere saldırmak istedi. Görgü tanıkları, kaza anında ambulansın sirenlerini çalmadan, hızlı bir şekilde kavşağa girdiğini söylemesi üzerine, firma yetkilileri ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Polis, tartışma üzerine olay yerini boşalttı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(UMT-