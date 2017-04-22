Adana'da Ambulans 3 Otomobile Çarptı: 4 Yaralı

ADANA'da özel firmaya ait ambulansın kavşakta 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Görevden dönen Mustafa Eren (29) idaresindeki 34 ZA 1169 plakalı özel ambulans, iddiaya göre, kırmızı ışıkta kontrolsüz geçince kavşakta 01 SAA 001 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan ambulans, yol kenarında park halinde duran 2 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada ambulans sürücüsü Mustafa Eren ile beraberindeki 2 sağlık personeli ve ilk çarptığı otomobilin kimliği açıklanmayan Suriyeli sürücüsü yaralandı. Yaralılar kazanın meydana geldiği yerde bulunan, Özel Metro Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahaleleri yapıldı.



Görgü tanıkları, kaza anında ambulansın sirenlerini çalmadan, hızlı bir şekilde kavşağa girdiğini söylemesi üzerine, olay yerine gelen firma yetkilileri ile vatandaşlar arasında çıkan tartışmayı polis araya girerek yatıştırdı. Polis kaza ile ilgisi soruşturma başlattı. - Adana