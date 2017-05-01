Adana'da 6 Aylık Bebeğin Şüpheli Ölümü

Adana'da evde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bebeğin ölümü şüpheli bulundu.



Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Mahmut ve Şehrinaz Ekici çiftinin 6 aylık bebekleri Poyraz Ekici, sabah saatlerinde rahatsızlandı.



Poyraz bebek, 112 Acil Servis ekibi tarafından götürüldüğü Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde hayatını kaybetti.



Ölümü şüpheli bulunan Poyraz bebek, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.





Baba Mahmut Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunu 2 gün önce kusma ve ağlama şikayetiyle Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdüğünü belirterek, buradaki tedavinin ardından bebeğin taburcu edildiğini söyledi.



Bebeğin sabah rahatsızlanması sonucu tekrar hastaneye kaldırıldığını anlatan Ekici, tedavi sürecinde ihmali olduğunu düşündüğü kişiler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.



Öte yandan otopsinin ardından Poyraz bebeğin yakınlarına teslim edilen cenazesi Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.