Adana'da 469 Bin 809 Öğrenci Karne Aldı

Adana'da, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılının Birinci Dönemi sona erdi. Bin 274 okulda 469 bin 809 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve beraberindekilerle öğrencilere karne vermek için Ferhat-Gönül Baykara İlköğretim Okulu'na geldi.



Karnesini alan bazı öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansırken, notları düşük olan bazı öğrenciler ise üzüldü. Vali Demirtaş, öğretmenlere de hitap ederek, "Ellerinize emeğinize sağlık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. İnşallah geleceğimizi iyi inşa etmemiz gerekiyor" dedi.



Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Demirtaş, bazı sınıflarda toplu fotoğraf çekimine de katıldı. - ADANA