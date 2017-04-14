Adana'da 41 Torbacı Tutuklandı

ADANA'da 12 günde 93 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis 163 kişiyi gözaltına aldı.



Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ile Yüreğir ilçelerinde 12 günde 93 ayrı adrese baskın düzenledi. Torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, eğitimli uyuşturucuya köpeği Pars da görev aldı. Ekiplerin baskın düzenlediği evde Pars ile yapılan aramada 180 kilo esrar, bin 612 adet hap, 210 gram kokain, 161 kök hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca 165 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 6 tabanca, 11 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 11 bin 500 lira da ele geçirildi.



Emniyetteki sorgulanan 100 zanlı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 41 şüpheli tutuklandı, 24 kişi ise serbest bırakıldı. - Adana