Adana'da 40 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda ekili 40 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesindeki Bağözü Mahallesi'nde ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiğine yönelik ihbar aldı. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, ekili halde 40 bin kök kenevir buldu. Kenevirler sökülüp imha edilirken olayla bağlantılı olduğu düşünülen S.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. - ADANA