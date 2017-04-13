Adana'da 40 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde fide halinde 40 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.



İlçeye bağlı Bağözü Mahallesi'nde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan Adana İl Jandarma ile Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.



Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından belirtilen bölgeye düzenlenen operasyonda fide halinde ekili vaziyette 40 bin kök Hint keneviri bulundu.



Ekipler, şüpheli S.T'yi gözaltına aldı.