Adana'da 4 Ayda 2 Bin Dosyada Uzlaşma Sağlandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 4 ayda 2 bine yakın dosyada kitap bağışı, okul boyama, giysi yardımı gibi anlaşmalarla tarafların uzlaşmasını sağladı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nda görevlendirilen uzlaştırmacılara, savcılıklardan bin 429, mahkemelerden de 2 bin 625 dosya gönderildi.



Savcılık dosyalarından 930'u, mahkeme aşamasında hakimlerin gönderdiği dosyaların ise bin 214'ü anlaşmayla sonuçlandırıldı. 4 ay içinde toplam bin 833 dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığı Adana'da, kimi uzlaşmalar 1 gün gibi kısa bir sürede, kimi ise yasal süre olan 30 günde tamamlandı.



Bir mahkemenin bir yılda ortalama bin dava dosyasına baktığı Adana Adliyesi'nde, taraflar uzlaşma sağlayarak Yargıtay süreciyle birlikte yıllarca devam eden yargılamalardan da kurtulmuş oldu.



Uzlaşmalarda müşteki ve şüpheliler Sevgi Evleri ve Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara bağış, okul boyama, özür dileme, diş yaptırma, kitap ve giysi yardımı gibi konularda anlaşarak aralarındaki husumeti barışla sonuçlandırdı.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, uzlaştırmanın ceza adalet sistemini cezalandırıcı bir süreçten işbirliğine dayalı bir sürece dönüştürmeyi amaçladığını belirtti.



Uzlaşmayla mağdurların haklarının korunmasının yanı sıra suç faillerinin de ceza vermek yerine topluma kazandırılmasının sağlandığını kaydeden Yeldan, "Uzlaşma ile fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişme çözülürken, mağdurun zararının kısa sürede giderilmesi amaçlanıyor. Bu, hem taraflar hem toplumsal barışa katkı sağlarken, mahkemelerin iş yükünü de azaltıyor." ifadelerini kullandı.