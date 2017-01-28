Adana'da 3 Kişinin Mezarlıkta Öldürülmesi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir mezarlıkta 3 kişinin silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, maktullerin cep telefonları ve yaptıkları görüşmeleri inceliyor.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alihocalı Mahallesi mezarlığında uğradıkları saldırıda öldürülen Refik Bingül (20), Ufuk Altun (35) ve Eser Binen'in (38) katil ya da katillerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Olay yerinde toplanan delilleri incelemeye alan ekipler, Bingül, Altun ve Binen'e ait olduğu belirlenen cep telefonlarını Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdi.



Ölen kişilerin sabıka kaydının olmadığını belirleyen ekiplerin, saldırının nedenini ve oluş şeklini çok yönlü olarak araştırıyor.



Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta, 26 Ocak'ta, otomobilin içinde bir, yakınında da iki kişi öldürülmüş olarak bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 6 kişinin ifadesine başvurulmuştu.