Adana'da 25 Doktora Fetö Davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 25 doktor hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Cumhuriyet Savcısı, örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu doktorlar Seyithan A, Turgay Ö. Yusuf Ç, Dinçer D. ve Hakan K. ile tutuksuz Mehmet Ali Ö, Melikşah E, Mustafa Fazıl Y, Necat A, Sinan K, Uğur G, Adil T, Ahmet D, Ahmet E, Ahmet Y, Ali G, Alpay K, Yasin T, Bünyamin B, Derya Adnan A, Gökhan Ö, İlhan B, İsmail Sefa İ, Mehmet Ö. ve Yahya A. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, dernekler kanununa muhalefet, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından iddianame hazırladı.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, doktorlar 15 ile 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. - ADANA