Adana'da 236 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da bir depoya yapılan baskında 236 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği tırdan, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki hurdacı deposuna kaçak sigara indirileceği tespit edildi. Polis yaptığı baskında depoda 30 bin, tır dorsesinde ise 206 bin 500 paket kaçak sigara buldu. Sigaralara el koyan polis, 9 kişiyi de gözaltına aldı.



(Fatih Keçe /İHA)