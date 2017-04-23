Adana'da 23 Nisan Coşkusu
ADANA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve gösterilerle büyük coşkuyla kutlandı.
ADANA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve gösterilerle büyük coşkuyla kutlandı.
23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, anıta çelenk bırakırken saygı duruşu sonrası, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından bürokratlar ve öğrenciler, bando eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden töreninin yapılacağı 500 metre uzaktaki Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Buradaki törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Demirtaş, törene katılanların bayramını kutlarken İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Bu devletin düşmanları 15 Temmuz gecesi bir kez daha anlamışlardır. Bu millet, vatanını ve meclisini canı pahasına koruyacak, demokrasi ve egemenlik sonsuza kadar var olacak" dedi.
GÖSTERİLER İLGİ GÖRDÜ
Daha sonra öğrencilerin sunduğu jimnastik, izci, halkoyunları ve mehter takımı gösterileri ilgi toplarken, zihinsel engelli öğrencilerin gösterileri de büyük alkış aldı. Vali Mahmut Demirtaş ile protokol üyeleri 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verdi.
- Adana