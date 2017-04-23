Adana'da 23 Nisan'a Yoğun Güvenlik Önlemi
Adana'da 23 Nisan'a yoğun güvenlik önlemi Adana'da kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, nedeniyle alana gelen bebekler bile tek tek arandı Bayram coşkuyla kutlanırken down sendromlu çocukların gösterisi ve öğrencilerin mehter konseri yoğun ilgi gördüADANA - Adana'da kutlanan...
Adana'da 23 Nisan'a yoğun güvenlik önlemi
Adana'da kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, nedeniyle alana gelen bebekler bile tek tek arandı
Bayram coşkuyla kutlanırken down sendromlu çocukların gösterisi ve öğrencilerin mehter konseri yoğun ilgi gördü
ADANA - Adana'da kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, nedeniyle alana gelen bebekler bile tek tek arandı.
Bayramı etkinlikleri, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra çocuklar ve protokol, Büyükşehir Belediye Bandosu'nun marşları eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.
Polis, Uğur Mumcu Meydanı'na bütün girişlerini demir bariyerler ile kapattı. Vatandaşların ve öğrencilerin girmesi için arama noktaları oluşturuldu. Arama noktasından geçen herkes tek tek arandı. Çocuklarıyla gelen vatandaşların bebekleri ve arabaları da arandı. Özel harekat polisleri de damlarda elleri tetikde bekledi.
Daha sonra alana gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş çocukların bayramını kutladı. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okudu.
Vali Demirtaş, bayram nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere altın hediye etti. Hediyelerin verilmesinin ardından okullar halk oyunu ve dans gösterileri sundu.
Seyhan Mehmet Kamuran Tekin Özel İş Uygulama Merkezi Okulu down sendromlu öğrencilerin gösterisi, alanı dolduranların beğenisini kazandı. Engelli öğrencilerin ardından alana çıkan Sarıçam Remzi Oğuz Arık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri mehter gösterisi sundu. Öğrencilerin mehter konseri etkinliğe katılanları coşturdu.
Halkoyunu gösterileriyle son bulan etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, komutanlar ve parti temsilcileri de katıldı.
(FKE-